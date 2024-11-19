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В парке «Городок» Рузы состоится мастер-класс по созданию открыток для мам

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения культуры Рузского городского округа «Объединенная дирекция парков» подготовили для посетителей мероприятия, которые пройдут в парке «Городок» с 18 по 24 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

21 ноября в 16:00 откроется кружок рукоделия «Открытка для мамы». На занятиях участники будут учиться делать открытки своими руками, используя различные материалы и техники.

В 16:20 пройдет экскурсия по парку «Дорогами добра». Экскурсовод расскажет об истории парка, его достопримечательностях и мероприятиях, которые проходят здесь.

А в 16:40 начнет работать кружок рисования «Цветочная лужайка». Участники будут рисовать цветы, используя разные техники и материалы.

22 ноября в 16:00 всех желающих приглашают в «Клуб эрудиции». Здесь можно будет поиграть в игры на развитие интеллекта, узнать что-то новое и интересное.

В 16:20 состоятся соревнования по дартсу, а в 16:40 начнет работать кружок хореографии.

Возрастное ограничение: 0+.

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.