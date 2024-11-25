В парке Егорьевска 1 декабря откроется резиденция Деда Мороза

В парке «200 лет Егорьевску» в первый день зимы откроется резиденция Деда Мороза. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Дед Мороз приглашает ребят к себе в гости в 15:30 и в 16:30 на интерактивную программу «В гостях у Деда Мороза».

Резиденция Деда Мороза расположена в одном из домиков деревни Простоквашино в парке «200 лет Егорьевску». Здесь же находится и волшебная почта Деда Мороза, где любой желающий может отправить письмо главному волшебнику зимы. Участие в интерактивной программе «В гостях у Деда Мороза» платное.

Мастер-класс «Зимняя краса» в деревне Простоквашино начнется в 14:30. Участие в мастер-классе платное.

Увлекательные мастер-классы и интерактивные программы, где вы сможете создать свои собственные новогодние чудеса, будут проходить в резиденции весь декабрь.

Запись по телефону: 8 (901) 385-07-10, адрес парка: город Егорьевск, ул. Майора Удачина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.