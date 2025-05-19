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В парке Долгопрудного 20 мая можно чипировать и вакцинировать своих питомцев

20 мая в Центральном парке Победы владельцы домашних животных смогут зарегистрировать, чипировать и вакцинировать питомцев. Мобильный офис Госветслужбы Подмосковья будет работать на площадке «у коней» с 15:00 до 17:00. Ветеринары также ответят на вопросы и дадут рекомендации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В соответствии с порядком регистрации домашних животных, владельцы должны зарегистрировать питомцев в течение 14 дней после достижения ими трехмесячного возраста. Обязательной регистрации подлежат собаки, остальные животные — по желанию владельца.

Дополнительную информацию можно получить в Долгопрудненской участковой ветеринарной лечебнице по адресу: г. Долгопрудный, ул. Павлова, дом № 8 или по тел: 8(495)592-55-14; 8(926)601-57-28.

Предыдущая акция по бесплатной регистрации, чипированию и вакцинации домашних животных прошла в Долгопрудном, в парке на Молодежной, 15 апреля.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.