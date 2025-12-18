В парке «Бронницкий луг» в Подмосковье 20 декабря пройдет зимний праздник с конкурсами

Развлекательная программа «Зимние рекорды» состоится 20 декабря в парке культуры и отдыха «Бронницкий луг» в городском округе Бронницы. В программе — экскурсии, зарядка, спортивные старты, мастер-класс по стрельбе из лука и фотозона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник «Зимние рекорды» начнется 20 декабря в 10:00 в парке «Бронницкий луг». Для гостей подготовили экскурсию «В гостях у зимнего волшебника», бодрую зарядку «В здоровом теле — здоровый дух» и веселые старты «Морозовы рекорды».

С 12:00 до 13:00 пройдет мастер-класс по стрельбе из лука. С 11:00 до 14:00 будет работать фотозона «В гостях у Деда Мороза».

Участники смогут попробовать свои силы в соревнованиях и конкурсах. Вход свободный. Начало программы — в 10:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.