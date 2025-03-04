В парке Бронниц пройдет праздничное мероприятие «Время цвести» 8 марта

8 марта, в субботу, в парке культуры и отдыха «Бронницкий луг» состоится мероприятие «Время цвести» в честь Международного женского дня. Для гостей парка подготовили интересную насыщенную программу с различными активностями, сообщает пресс-служба администрации Бронниц.

С 12:00 до 15:00 пройдет акция «Вам, любимые!». Волонтеры раздадут тюльпаны посетительницам парка.

С 12:00 до 12:30 пройдет спортивная игровая программа «А ну-ка, девочки!» с различными эстафетами, командными играми и конкурсами для всей семьи.

С 12:30 до 13:00 будет проходить развлекательная танцевальная программа «В ритме весны».

Для бронничан и гостей города подготовили мастер-классы: с 13:00 до 13:30 — по моделированию шариков «Букет для мамы», с 12:00 до 15:00 — «Открытка для бабушки» и мастер-класс по росписи пряников.

Также на территории парка с 12:00 до 15:00 будут работать аквагрим и чайная станция.

В 13:00 состоится интерактивная концертная программа с любимыми советскими песнями от шоу-группы «Огонек».

Вход свободный (0+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.