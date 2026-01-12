В парках Воскресенска с 12 по 18 января пройдут интерактивные программы и экскурсии

Парки Воскресенска подготовили для жителей и гостей округа интерактивные программы, экскурсии и мастер-классы для детей и взрослых с 12 по 18 января 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке усадьбы Кривякино для детей от 6 лет организуют познавательные беседы, творческие мастерские в павильоне у фонтана, а также игровые и концертные программы на главной площади. Для подростков от 12 лет пройдут занятия по рубке шашкой возле лабиринта.

Дети и взрослые старше 12 лет смогут посетить экскурсии «Жемчужина Воскресенска» и «А мы к вам музей привезли!» по предварительной записи. Также для всех желающих подготовлены интерактивные программы: «Старинная игротека», «Барышня-матрешка», «На них все держится» с мастер-классом, «Былинные герои», «Древний мир» и другие. Записаться можно по телефону +7 (985) 698-68-81. Билеты на выставки, экскурсии и мастер-классы доступны онлайн.

В парке «Москворецкий» во вторник состоится игровая программа для детей и настольные игры в «ИгроКлубе». В среду на роллердроме проведут зарядку для малышей, а в четверг — мастер-класс и беседу «А знаете ли вы?». Любители активного образа жизни и участники программы «Активное долголетие» смогут заняться северной ходьбой.

Организаторы предупреждают, что мероприятия могут быть отменены или перенесены из-за погодных условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.