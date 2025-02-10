В парках Подольска состоятся совместные пробежки и мастер-классы на неделе

Бесплатные мероприятия с пробежками, зарядкой и мастер-классами по системному расписанию пройдут в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина и детском парке городского округа Подольск с 10 по 16 февраля, сообщает пресс-служба администрации округа.

Группа «Радость движения» под руководством Владимира Васильева приглашает всех активных, молодых душою горожан присоединиться к программе «Активное долголетие» и посещать занятия скандинавской ходьбой на территориях парков.

Маленьких посетителей ждут на творческие мастер-классы с поделками из бумаги, а юных любителей рукоделия — увлекательные уроки по вязанию.

В субботу парк Талалихина приглашает на утреннюю пробежку вместе с беговым движением «Дай 5».

На выходных всех желающих в парках будут ждать веселые детские игровые программы. Вход на все активности свободный.

В парках создали красивые зимние фотозоны. В парке Талалихина работает каток с прокатом. Все мероприятия в парках могут посещать жители и гости округа любого возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.