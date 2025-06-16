В парках Подмосковья ветеринары продолжают вакцинировать и чипировать питомцев

Ветеринарные врачи Госветслужбы Московской области продолжают принимать «пушистых пациентов» в парках Подмосковья. Посетив мобильный ветеринарный пункт во время прогулки, владельцы могут зарегистрировать, чипировать и вакцинировать питомцев без предварительной записи и посещения ветклиники. С собой необходимо иметь только ветеринарный паспорт и личный паспорт владельца для регистрации животного, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Таким образом в мае было зарегистрировано более 720 питомцев в едином региональном Реестре, куда вносится полная информация о животном, данные и контакты хозяина. Также в мобильных пунктах вакцинировали 700 питомцев и чипировали около 570.

Микрочип необходим для проведения регистрации, в случае его отсутствия введение оплачивается отдельно по доступной цене. Он содержит уникальный код, который будет отражаться в системе — если животное потеряется, отсканировав чип, ветеринары смогут опознать питомца и оперативно связаться с его владельцем. Для этого нашедшему нужно только привести животное в ближайшее государственное учреждение ветеринарии.

Акция, организованная Минсельхозом и Минблагоустройства Московской области, продлится в течение всего теплого сезона. Так, в ближайшие даты ветеринары будут работать 17 июня в Видновском лесопарке с 11:00 до 18:00, в городском парке «Меланж» в Орехово-Зуевском с 14:00 до 17:00, 18 июня в ПКиО «им. В. Талалихина» в Подольске с 14:00 до 18:00 и других. Полный график дежурства на июнь можно найти на сайте.

Для собак в регионе регистрация обязательная. Требование распространяется на щенков, которых поставить на учет необходимо в течение 14 дней после достижения 3-х месяцев, и взрослых собак, не зарегистрированных ранее. По желанию, хозяева также могут зарегистрировать кошек и других домашних питомцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.