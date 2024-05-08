В парках Подмосковья установят вендинговые аппараты для кормления животных

Министерство экологии и природопользования Московской области в 2024 году продолжит реализацию на территории Московской области проекта по внедрению вендингового оборудования для кормления животных в городских парках, сообщает пресс-служба ведомства.

«Положительный опыт реализации проекта в 2023 году в Одинцовском округе и Люберцах позволил сохранить биологическое разнообразие, повысить экологическую грамотность жителей и сформировать бережное отношение к обитателям городских парков и водоемов», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Проект помогает оценить влияние антропогенной среды на здоровье, поведение и динамику изменения численности животных в различных биотопах. Мониторинг пищевых привычек и пищевого предпочтения различных видов способствует лучше понять их адаптивные стратегии в условиях изменяющейся среды.

Необходимо отметить, что продукты, употребляемые человеком, причиняют вред животным, например, арахис вызывает расстройство пищеварения, а миндаль — отравление, хлеб вызывает у лебедей и уток заболевание крыльев. В связи с чем, для вендингового оборудования подбирается полезный и безопасный корм для каждого вида животных.

Вендинговые аппараты уже установлены в парках на территории Химок, Балашихи, Красногорска, Богородского округа, Домодедова, Каширы, Истры, Клина, Королева, Котельников, Люберец, Мытищ, Одинцовского округа, Павловского Посада, Реутова, Сергиева Посада, Солнечногорска, Щелкова.

Социальная значимость проекта заключается в том, что он будет способствовать формированию культуры общения населения и, особенно, подрастающего поколения с животным миром.

«На территориях городский округов реализуется муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды», в соответствии с которой, предусмотрены мероприятия по благоустройству парков Подмосковья. Принимая во внимание экологическую и социальную значимость проекта, прошу глав городских округов рассмотреть возможность установки вендингового оборудования для кормления животных в парквых зонах на территориях муниципальных образований в рамках данной программы», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.