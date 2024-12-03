В парках Подмосковья побывало более 19,3 млн человек за осенний сезон

«Осенью в парках Подмосковья отдохнули более 19,3 млн жителей и гостей региона. Это на 1,3 миллиона больше, чем за такой же период прошлого года. Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого мы благоустраиваем новые территории региона, следим за содержанием парков и регламентируем уборку территорий», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

За сентябрь подмосковные парки посетило более 8,2 млн человек. В октябре там побывали свыше 5,9 млн посетителей, а в ноябре в парках и лесопарках Московской области отдохнули более 5,2 млн жителей и гостей региона.

Самым посещаемым парком Подмосковья является парк «Пехорка» в городском округе Балашиха. За осенний период там побывало свыше 737 тыс. человек. На территории расположены детские площадки и спортивные зоны. Кроме того, в парке обустроена набережная. Для активного времяпрепровождения есть прокаты спортивного инвентаря.

Вторым по посещаемости стал Центральный парк в городском округе Долгопрудный. Осенью его посетили более 610 тысяч человек. На территории парка есть каскад русловых прудов. Здесь можно покормить уток и птиц, а для любителей рыбалки есть возможность поудить рыбу. Зимой здесь работает каток.

Третьим по востребованности стал Центральный парк культуры и отдыха в Пушкине. Его в осенние месяцы посетили почти 512 тысяч жителей и гостей города. В парке расположена оборудованная прогулочная зона, детская игровая площадка и спортивно-оздоровительные комплексы, включая баскетбольную и спортивную площадки, шахматные и теннисные столы с амфитеатром и трибунами.

Четвертым по посещаемости стал парк Мира в г. о. Мытищи. В парке отдохнули более 469 тысяч человек. И традиционно большим вниманием пользуется парк имени Льва Толстого в городском округе Химки. Парк им. Л. Толстого за осенний сезон посетили свыше 456 тысяч человек.

Следующими лидерами стал Ольгинский лесопарк в г. о. Балашиха, который посетили 395 тыс. человек, и парк «Фабричный» в Дедовске, посещаемость которого составила 369 тыс. человек. Список самых посещаемых парков закрывает парк «Звезда» в Наро-Фоминском г. о., парк на Центральной площади в Одинцовском округе и парк им. Калинина в г. о. Королев, посещаемость которых составила более 323 тыс. человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.