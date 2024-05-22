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В парках Подмосковья можно зарегистрировать брак в торжественной обстановке

Зарегистрировать брак в торжественной обстановке можно не только в стенах органа ЗАГС, но и в красивых парках Московской области, которые отличаются живописными пейзажами и умиротворенной атмосферой. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ЗАГС по Московской области.

Организация свадьбы в парке позволит насладиться красотой природы, чистым воздухом и уютной обстановкой. Гости будут приятно удивлены нестандартным выбором локации для проведения торжества.

Будущим молодоженам доступен актуальный перечень парков. Торжественно сказать «Да!» семейной жизни предлагается в следующих городах:

Балашиха — в парках «Пестовский» и «Пехорка»;

Ступино — в парке культуры и отдыха имени Н. Островского;

Раменский — в Раменском городском парке;

Бронницы — в парке «Бронницкий луг»;

Домодедово — в парке «Елочки»;

Подольск — в парке им. В. Талалихина;

Сергиев-Посад — в городском парке;

Химки — в парке «Экоберег»;

Мытищи — в центральном парке культуры и отдыха;

Богородский — в Глуховском парке;

Серпухов — в парке имени Олега Степанова;

Клин — в Сестрорецком парке;

Воскресенск — в парке усадьбы Кривякино;

Павловский Посад — в парке «Дубрава».

Для выбора места церемонии бракосочетания нужно посетить сайт Главного управления ЗАГС Московской области zags.mosreg.ru или обратиться в орган ЗАГС своего городского округа.

Заявление можно подать любым удобным способом: письменно или через портал госуслуг.

Заявление на регистрацию брака необходимо подать не позднее, чем за месяц до запланированной даты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.