В парках Подмосковья 25 тыс человек отметили День защитника

Около 25 тыс человек приняли участие в общеобластной акции «Разрешите поздравить!» 23 февраля в 87 парках Подмосковья. Для гостей провели военно-патриотические игры, концерты и мастер-классы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В День защитника Отечества в 87 парках региона состоялось общеобластное мероприятие «Разрешите поздравить!». Гости участвовали в игре «Зарница», изготавливали поздравительные открытки, посещали фотовыставки «На страже Отечества» и концерты патриотических песен. Общая посещаемость составила около 25 тыс человек.

В парке «Городок» в Рузе прошли концерт, мастер-класс по тактической медицине, игра-приключение «По следам Героев» и выставка военной техники. Также организовали показ военных фильмов, урок по метанию ножей и мастер-класс казаков по рубке и фланкировке. В парке Мира в Мытищах провели взятие снежного городка, силовое представление и творческие занятия по изготовлению открыток.

В Центральном парке Победы в Долгопрудном состоялись викторина «Слава защитникам», квест-ориентирование, концерт и цифровая выставка детских рисунков. В Наро-Фоминске в парке имени В. В. Воровского прошли программа на льду, концерт и мастер-класс военно-патриотического клуба «Верейская застава». В Центральном парке Реутова организовали лазертаг, концерт, мастер-класс по росписи деревянных фигур, работу полевой кухни и акцию «Письмо солдату».

Мероприятия прошли при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.