В парках Люберец проведут детские игры и оздоровительные занятия для долголетов

Для посетителей парков городского округа Люберцы на текущей неделе проведут игровые программы, тематический квест, ретро-вечеринку для долголетов и мастер-класс по хип-хопу для юных люберчан. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

19 июня в Наташинском парке для детей проведут развлекательную программу и спортивные эстафеты. 20 июня пройдут оздоровительные занятия для долголетов, а еще состоится детская игровая программа, мастер-класс по декоративно-прикладному искусству на летнюю тематику и шахматный турнир. Вечер пятницы пройдет зажигательно — на сцене парка выступят артисты городского округа Люберцы.

В воскресенье приглашаем на спортивную тренировку от фитнес-центра «Ultra Fitness» и на зажигательный танцевальный мастер-класс по направлению «Zumba», а также на ретро-вечеринку для долголетов и игровую программу для детей и взрослых.

В Парке Сказок 17 июня дети и их родители смогут посетить выставку «Рекорды на велосипедах», размяться на свежем воздухе, потанцевать на игровой, посоревноваться в скорости на велосипедах и самокатах. Для тех, кто давно хотел проявить свой талант в стихах и песнях, пройдет открытый микрофон. В среду в парке пройдет творческий мастер-класс по декоративно-прикладному искусству, а в субботу экологическая акция по раздельному сбору отходов.

В Центральном парке в пятницу традиционно пройдет скандинавская ходьба для старшего поколения, в субботу забег на 5 км и фланкировка шашкой. Во вторник и среду по социальной карте долголеты смогут воспользоваться услугами проката, батута и автогородка. 18 июня, в первой половине дня, пройдет квест по парку для детей, а днем паблик-толк на экологическую тематику для молодежи. В четверг всем танцорам нужно прийти на зажигательный мастер-класс по хип-хопу, а творцам на мастер-класс по созданию куклы из бумаги.

Лесопарк «Лесная опушка» ждет детей и взрослых 17 и 20 июня на спортивные, развлекательные программы, а также на познавательные викторины на свободную тематику. В субботу возле воркаут-площадки состоится старт забега 5 верст Томилинский.

В парке Малаховское озеро 18 июня состоится зарядка, эстафеты, игровая для всей семьи, а также ретро-вечеринка для долголетов. Здесь также действует акция для старшего поколения — во вторник и среду можно покататься на лодках и катамаранах с 15:00 до 16:00.

Возрастное ограничение 0+.

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