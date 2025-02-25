В парках Домодедова для жителей и гостей округа пройдут масленичные гуляния

Команда парков округа Домодедово подготовила насыщенную развлекательную программу мероприятий для детей и взрослых в рамках еженедельного системного расписания. Также жителей и гостей городского округа ждет увлекательная масленичная двухдневная программа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

28 февраля с 17:00 до 17:30 в парке «Елочки» в досуговом центре «Елочки» пройдет встреча в волонтерском клубе. Участники смогут узнать о волонтерских инициативах, пообщаться с единомышленниками и внести свой вклад в развитие парка.

1 марта в 9:00 в лесопарке «Городской лес» стартует забег «5 верст» с главного входа в лесопарк. Это прекрасное спортивное мероприятие для любителей бега и здорового образа жизни.

И, конечно же, на выходных пройдет традиционное зрелищное празднование масленицы в парках Домодедово.

1 марта в 15:00 состоится Кибермасленица в лесопарке «Гальчино». Это место, где объединятся прошлое и будущее. Жителей и гостей Домодедово ждут волшебные декорации, интерактивные зоны: бионический армрестлинг, дом робота, полоса препятствий, перетягивание цепи и многое другое. Кульминацией праздника станет поджигание 8-метрового арт-объекта «Киберсолнце».

2 марта в 12:00 пройдет яркая масленица в парке «Елочки». Это добрый праздник для всей семьи. Будет много блинов, танцев и традиционных русских конкурсов.

Подробное расписание мероприятий можно найти в телеграм-канале парков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.