В отношении ООО «Алекс Фитнес» возбудили дело о нарушении закона о рекламе

Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Алекс Фитнес», в действиях компании выявлены признаки нарушения закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физлица о размещении в сообществе в социальной сети рекламы услуг фитнес-клуба с признаками нарушения закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении ООО «Алекс Фитнес» возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 Закона о рекламе, выразившимся в отсутствии в рекламе части существенной информации об условиях оказания рекламируемых услуг.

В случае установления вины организации ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

