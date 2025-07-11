В Орехово‑Зуеве продолжается благоустройство памятников участникам ВОВ и СВО

В год 80-летия Победы в Орехово-Зуевском округе продолжается ремонт памятников и мемориальных комплексов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Один из таких объектов – мемориал в Дрезне, который был заложен в 1965 году. За 60 лет он изрядно износился, дефекты устранялись локально, сейчас же его ремонтируют капитально.

На данный момент уже демонтированы плиты с именами погибших воинов, их ждет реставрация и полировка. Далее – шлифовка и покраска стен, укрепление основного монумента, закрепление обновленных мемориальных досок. Все работы планируется завершить до начала осени.

С начала года в округе уже отремонтированы памятники на территории кладбища в городе Ликино-Дулево, в деревнях Давыдово, Губино, Молоково, Кудыкино, а также установлен новый постамент в деревне Беливо.

Параллельно с Дрезной ведется ремонт памятников в деревне Федотово и поселке Авсюнино.

Также в Орехово-Зуеве на Привокзальной площади выполняются работы по переносу памятника ореховозуевцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга, и установка нового памятника участникам специальной военной операции на Аллее Славы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.