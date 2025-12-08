В Орехово-Зуевском округе выбрали победителей конкурса «Педагогический дебют-2025»

сегодня в 20:34

В Орехово-Зуевском округе подвели итоги областного конкурса «Педагогический дебют-2025», который прошел с 3 по 6 декабря на базе Государственного гуманитарно-технологического университета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Государственном гуманитарно-технологическом университете в Орехово-Зуеве завершился одиннадцатый областной конкурс «Педагогический дебют-2025». В течение четырех дней 54 молодых педагога со стажем работы менее трех лет проходили конкурсные испытания, включая представление опыта работы, проведение учебного занятия и публичное выступление.

По итогам всех этапов жюри определило пятерку победителей. Ими стали Илья Кувшинов (Старокупавинский лицей, Богородский округ), Максим Догадов (школа № 27, Балашиха), Игорь Мостовый (Лицей № 4, Коломна), Юлия Гусева (Гимназия имени подольских курсантов, Подольск) и Ольга Михеева (Павлово-Посадская гимназия).

В номинации «Начало начал» победили Дарья Сурикова (школа № 3, Щелково), Арсений Шейкин (школа «Горки-Х», Одинцово), Виктория Леонова (лицей имени Д.И. Менделеева, Клин) и Дарья Панюкова (образовательный центр «Вершина», Красногорск).

Победителей и участников поздравили ректор ГГТУ Галина Скударева и президент университета Надия Юсупова.

