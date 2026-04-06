В Орехово-Зуевском округе ветераны СВО начали сотрудничество с УМВД

Ассоциация ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа начала сотрудничество с местным управлением МВД России. Руководитель организации Вячеслав Шаронов 4 апреля встретился с подполковником полиции Виктором Мазановым, стороны обсудили патриотическое воспитание молодежи и поддержку военнослужащих, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча прошла 4 апреля. Вячеслав Шаронов и подполковник полиции Виктор Мазанов, который ранее выполнял боевые задачи на Луганском направлении, обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи, обмена опытом и взаимодействия в период проведения спецоперации.

Отдельное внимание уделили поддержке военнослужащих и организации гуманитарной помощи. Стороны договорились о совместной работе в этих направлениях.

По итогам встречи Виктор Мазанов принял решение вступить в ассоциацию ветеранов СВО. Он заполнил необходимые документы и выразил готовность активно участвовать в деятельности организации.

Ранее из Орехово-Зуевского округа передали гуманитарную помощь для 331-го Костромского полка ВДВ. В состав груза вошли автомобиль УАЗ «Буханка», строительные инструменты, сварочные аппараты, шерстяные пояса, напитки и продукты питания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.