В Орехово-Зуевском округе ветеран СВО провел урок мужества

сегодня в 17:38

Урок мужества для шестиклассников прошел 19 февраля в школе №17 Орехово-Зуева. Занятие провел ветеран специальной военной операции Дмитрий Лемешко, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча состоялась в рамках темы «Россия безопасная: Защитники Отечества». Перед учениками выступил ветеран СВО и член ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского городского округа Дмитрий Лемешко.

Он рассказал школьникам о службе и личном опыте, объяснил, что значит защищать Родину, и подчеркнул важность патриотизма и гражданской ответственности. Ветеран отметил, что в сложные периоды особенно значимы единство и взаимопомощь.

Дмитрий Лемешко призвал ребят ценить мир и безопасность, которые обеспечивают защитники Отечества, а также бережно относиться к историческому наследию страны.

Ранее студенты Ликино-Дулевского политехнического колледжа — филиала ГГТУ прошли курс тактического обращения с оружием и тактической медицинской подготовки. Занятия провела команда 704-К фонда «С» «Боевое Братство Z» в рамках проекта «Ратная смена». Программу разработали сотрудники спецназа ФСБ и ССО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.