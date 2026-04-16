В Орехово-Зуевском округе сосны акции «Лес Победы» выросли до 2,5 м

Сосны, высаженные в 2017 году у деревни Грибчиха в Орехово-Зуевском округе в рамках акции «Лес Победы», достигли в среднем 2,5 метра. Большинство из более чем 42 тысяч сеянцев успешно прижились, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сложно поверить в то, что с той акции прошло уже столько времени. Увидел фото и порадовался тому, что наш с друзьями труд не пропал. Может, в будущем покажу своим внукам это место и скажу: „Смотри, это твой дедушка сажал!“», — сказал участник акции Михаил Пустовалов.

Заместитель директора Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Светлана Турбасова отметила, что лесные культуры, высаженные во время экологических акций, хорошо приживаются и активно развиваются.

«На участках, где во время акций были высажены саженцы, деревья показывают хорошую приживаемость. За этими площадями ведется постоянный уход: ежегодно проводятся агротехнические уходы, при необходимости выполняется дополнение лесных культур. Такая работа позволяет поддерживать посадки в хорошем состоянии и способствует формированию здорового молодого леса», — подчеркнула Турбасова.

С 2014 года в Орехово-Зуевском округе провели более 40 экологических акций по посадке деревьев. На площади около 300 гектаров высадили свыше 1 миллиона сеянцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.