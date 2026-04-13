В Орехово-Зуевском округе снизился уровень воды в Клязьме

Уровень воды в реке Клязьме в Орехово-Зуевском округе к 13 апреля снизился на 96 см, пик весеннего половодья пройден. Критическая отметка не достигнута, на подтопленном участке в СНТ «Дубравушка» продолжается дежурство спасателей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По данным на 13 апреля, спад уровня воды в Клязьме продолжается. С начала половодья вода опустилась в общей сложности на 96 см. Максимальный подъем в этом году составил 3,88 м, что ниже критической отметки в 4,5 м.

В СНТ «Дубравушка», где ранее была подтоплена дорога, круглосуточно работает пост. На месте дежурят оперативная группа и сотрудники Мособлпожспаса. Вода постепенно уходит.

Администрация округа призывает жителей соблюдать меры безопасности, не подходить к краю ограждений и не рисковать здоровьем вблизи реки.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону 112 или +7 (496) 414-54-54.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.