В Орехово-Зуевском округе Подмосковья снизился уровень Клязьмы

Паводковая ситуация в Орехово-Зуевском городском округе стабилизируется: по состоянию на 9 апреля пик подъема воды пройден, уровень Клязьмы начал снижаться. Максимальный подъем составил 3,88 м, сейчас вода опустилась до 3,64 м, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По данным на 9 апреля, уровень воды в Клязьме снизился на 24 см от максимального значения. Специалисты продолжают работы на подтопленных территориях.

В Куровском на улице Железнодорожной прочищают коллектор для последующей откачки сточных вод. В СНТ «Дубравушка», где ранее подтопило дорогу, организован круглосуточный пост. Обстановку контролируют оперативная группа и сотрудники Мособлпожспаса.

Жителям напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности, не подходить к ограждениям и не находиться вблизи воды. В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам 112 или +7 (496) 414-54-54.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.