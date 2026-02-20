В Орехово-Зуевском округе 23 февраля пройдут праздники

Праздничные программы ко Дню защитника Отечества состоятся 23 февраля в парках Орехово-Зуевского округа Подмосковья. Жителей и гостей ждут концерты, выставки, акции в поддержку участников СВО и интерактивные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке 30-летия Победы проведут военно-патриотическую игру «Зарница», викторину «Слава защитникам» и показательные выступления на площадке «Исторический мечевой бой». Также пройдет акция «Письмо солдату» в поддержку бойцов СВО и беседа о культурном коде города, посвященная Герою Советского Союза, летчику Александру Белякову.

В Дулевском парке откроют фотозону «Зарница» и организуют сбор гуманитарной помощи для участников СВО. Для детей подготовили игру-приключение «По следам Героев» и мастер-класс «Открытка для солдата». Завершит программу концерт «Во славу Отечества».

В Дрезненском парке представят фотовыставку «На страже Отечества», проведут викторину и мастер-класс, а также беседу о культурном коде «Иван Зимин». Гостей ждут концерт патриотических песен и показ тематического фильма. В парке на улице Юбилейной в поселке Авсюнино состоится акция «С Днем защитника Отечества!», будет работать выставка «Герои и подвиги» и детская программа «Сильные, ловкие, смелые». Возрастное ограничение 0+.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.