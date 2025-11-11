В Орехово-Зуеве завершился первый тур конкурса «Педагог года»

В Орехово-Зуевском городском округе подошел к концу первый этап муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Участники щедро делились своими профессиональными секретами, а на открытых уроках рождались настоящие педагогические шедевры», — отметили в управлении образования городского округа.

На старте в конкурсе профмастерства приняли участие 19 педагогов из 19 образовательных комплексов Орехово-Зуевского городского округа. Первый тур — «Учитель профессионал». В него входило 2 очных этапа.

Педагоги демонстрировали методические компетенции, умение анализировать и представлять собственный опыт в области обучения. Также они проводили урок с применением своих методов и практик.

Во второй тур под названием «Учитель-мастер» прошли 11 педагогов. Их ждет новое испытание — «Классный час», которое пройдет 12 и 13 ноября в гимназии №15 города Орехово-Зуево.

