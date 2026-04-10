В Орехово-Зуеве уровень Клязьмы снизился на 40 см

Уровень воды в реке Клязьма в Орехово-Зуевском округе к 10 апреля снизился на 40 сантиметров. Критическая отметка в 4,5 метра в этом году не была достигнута, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По данным на 10 апреля, уровень воды в Клязьме продолжает снижаться. Максимальный подъем в 2026 году составил 3,88 метра, что ниже критической отметки в 4,5 метра.

Работы на подтопленных участках продолжаются. В СНТ «Дубравушка», где ранее подтопило дорогу, организован круглосуточный пост. Ситуацию контролируют специалисты, на месте дежурят оперативная группа и сотрудники «Мособлпожспаса».

Жителей просят соблюдать меры безопасности, не подходить к ограждениям и не находиться рядом с водой. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112 или в единую диспетчерскую службу округа по телефону +7 (496) 414-54-54.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.