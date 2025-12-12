В Орехово-Зуеве школьников обучили тактической медицине в центре «Русичи»

10 декабря в военно-патриотическом центре «Русичи» города Орехово-Зуево для учеников гимназии №15 провели практическое занятие по тактической медицине, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В центре «Русичи» школьникам рассказали об отличиях оказания первой помощи в мирное и военное время. Участники занятия изучили различные критические состояния и способы оказания помощи.

На практике дети отработали остановку кровотечения и сердечно-легочную реанимацию с использованием специального помощника-реаниматора. Это устройство применяется как учебное пособие и как инструмент для реального использования в чрезвычайных ситуациях.

После переформатирования в центре «Русичи» работают участники СВО. Они обучают школьников военной науке, ориентированию, тактике, управлению БПЛА, включая FPV-дроны. В центре также проходят занятия по тактической медицине и работает секция единоборств.

