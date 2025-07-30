В Орехово-Зуеве прошли работы по уборке неликвидной древесины

«Уборка неликвидной древесины — важная часть нашей работы. Мы стремимся к тому, чтобы леса были не только красивыми, но и безопасными для жителей и дикой природы. Эти мероприятия помогают предотвратить распространение вредителей и минимизируют угрозу возникновения пожаров», — отметил директор Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес», лесничий Василий Рябов.

Неликвидная древесина — это древесина, которая из-за своей поврежденности, старости или поражения вредителями и болезнями потеряла свою товарную ценность и не может быть использована в промышленности или строительстве. Важно своевременно убирать ее с лесных территорий, так как она может стать источником распространения вредителей и болезней, представляет повышенный риск возгорания и нарушает общий эстетический вид лесных участков. Удаление неликвидной древесины является необходимым шагом для поддержания здорового и безопасного леса.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.

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