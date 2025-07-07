В Орехово-Зуеве прошел гастрономический фестиваль «Вар-Варенье»

Гастрономический фестиваль «Вар-Варенье» в Орехово-Зуевском городском округе прошел 5 июля в юбилейный десятый раз. В парке культуры и отдыха «Дулевский» можно было попробовать самые необычные варенья из овощей, цветов, шишек, манго и даже холодное варенье, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тематические мастер-классы, парад бабушек, ярмарка «Город мастеров» и концертная программа. Не обошлось и без традиционного яркого конкурса-дефиле «вар-вареньевых шляп», где участники демонстрировали необычные головные уборы.

Впервые прошел конкурс-выставка огородных пугал «Чудо Огородное». А также конкурс «Вар-Вареньевар», где участники готовили варенье на глазах у публики, а после угощали им гостей парка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.