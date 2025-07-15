В Орехово-Зуеве пройдет областное мероприятие «Ночь в парке»

Областное мероприятие «Ночь в парке» пройдет 19 июля в Орехово-Зуевском округе. Гостей ждет разнообразная программа развлечений, творческих активностей и познавательных мероприятий для всей семьи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Парке 30-летия Победы пройдут мастер-классы по живописи «Палитра чувств» и «Роспись по дереву, фарфору» на центральной площадке. Посетители смогут поучаствовать в аквагриме и посетить арт-выставку современных художников «Ночь открытий». Запланированы беседы про культурный код Орехово-Зуева «Виктор Сухоруков», пикник «Звездный ужин на траве» и концертная программа «К звездам». Завершит программу вечерняя экскурсия с фонариками «Под покровом ночи», медитация «Энергия ночи» и огненное шоу от «Magic fire».

В парке «Дулевский» состоится насыщенная программа: краски холи и пенная вечеринка на сцене, арт-пикник «Аффирмации» и арт-площадка «Энергия ночи» у домика Мяты Тимьяновны. Будет организована живая фотозона «Ходулисты» и медитация «Энергия ночи». Вечер украсят концерт кавер-группы «мАгвай» и фаер-шоу от театра оригинального жанра «Magic fire» на сцене.

В Дрезненском городском парке пройдет пикник «Звездный ужин на траве» на центральной аллее у «Лавочки дружбы». Творческие посетители смогут освоить живопись на мастер-классе «Палитра чувств». Для активного отдыха организуют развлекательную программу «Танцевальный код» на площадке перед сценой. Гостей также ждет кино под открытым небом на сцене, дискотека и световое шоу.

Также в парках будут проходить еженедельные активности по системному расписанию со спортивными играми, мастер-классами и творческими занятиями.

Подробную информацию о мероприятиях можно узнать в афишах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.