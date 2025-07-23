В Орехово-Зуеве пройдет мероприятие «Лето. Фитнес. Парк»

В субботу в Парке Победы г. Орехово-Зуево и парке «Дулевский» пройдет областное мероприятие «Лето. Фитнес. Парк», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке 30-летия Победы посетителей ждет насыщенная программа. Гости смогут принять участие в общей разминке «Парковый старт» и мастер-классе по zumba fitness. Для детей организуют подвижные игры «К стартам готовы?», а взрослые смогут присоединиться к дыхательной практике «Вдохни жизнь» и открытой тренировке по фитнес-йоге. Также запланирована познавательная беседа про культурный код Орехово-Зуевского округа и мастер-класс.

В Дулевском парке программа будет включать забег «Движение — жизнь» по центральной площади и аллеям парка. Участники смогут присоединиться к общей разминке «Фитнес для всех», открытой тренировке по стретчингу и групповой тренировке «Кардио и сила». Завершится день фитнес-вечеринкой на центральной площади.

Подробную информацию можно узнать в афишах.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

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