В Орехово-Зуеве пройдет фестиваль «Гуслицкий хмель»

Традиционно на Руси хмель использовали для производства не только пенного напитка, но и кваса, и в быту. Традиция праздновать «хмелевые фестивали» зародилась давно, и всегда это происходило в конце августа-начале сентября. А именно в Степановке наши предки стали выращивать собственный сорт хмеля — «гусляк».

На фестивале гости смогут попробовать более 50 видов кваса, вкусные сыры и фермерские продукты. Познакомиться с бытом наших предков, с исконно русскими забавами и играми, а также поучаствовать в свадебных обрядах со сватовством. Будет организована экскурсия по Степановскому краеведческому музею под тематическим названием «Хмель и Гуслицы».

С 12:00 до 17:00 пройдет насыщенная программа с концертом. Можно будет поучаствовать в мастер-классах, научиться «степановским кругам» — местной кадрили, а на фотозонах сделать яркие фото.

«Гуслицкий хмель» пройдет 30 августа с 12:00 до 17:00 в деревне Степановка, д. 103Г.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.