В Орехово-Зуеве открыли парту Героя

Артем Стремоухов учился в Куровской гимназии. Творческий парень, любил играть на гитаре, читал стихи и поэмы, мечтал поступить в театральный. В 2020 году был призван на срочную военную службу и проходил ее в роте РЭБ (радиоэлектронная борьба), был оператором БПЛА. По истечении срока службы подписал контракт в том же подразделении. В июне 2022 года отправился в зону специальной военной операции. Артем погиб 27 ноября 2024 года, выполняя боевое задание. Удостоен ордена Мужества посмертно.

В стенах его родной гимназии открыли Парту Героя. Право сидеть за ней получат учащиеся за отличные успехи в учебе и спорте, а также за активную общественную работу.

На церемонии присутствовали родители и брат Героя, ученики и преподаватели гимназии, руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете депутатов округа Дмитрий Нестеров, социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Юлия Дубинина, отец Героя России Алексея Осокина Николай Осокин, депутат Совета депутатов Орехово-Зуевского округа, член партии «Единая Россия» Сергей Бородин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.