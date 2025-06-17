В Орехово-Зуеве на улице Калинина благоустроят сквер

Проектно-сметная документация будущего сквера на улице Калинина в Орехово-Зуеве направлена в «Мособлгосэкспертизу». Работы планируется завершить до 30 сентября текущего года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе благоустройства здесь заменят твердые покрытия, установят новые малые архитектурные формы, системы видеонаблюдения и наружного освещения. Также будет заменена детская игровая площадка, установленная ранее в рамках губернаторской программы. Имеющийся фонтан будет сохранен.

«Сейчас в непосредственной близости от сквера завершается ремонт тепловых сетей. Дал поручение оперативно выполнить все необходимые мероприятия, чтобы больше не нарушать целостность территории и спокойно приступить к ее преобразованию», — сообщил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Перезагрузка сквера проходит в рамках программы благоустройства малых общественных территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.