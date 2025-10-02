В Орехово-Зуеве 4 октября пройдет акция «Парки. Осень. Заряжай»

В Парке Победы пройдут мастер-классы по изготовлению сувениров, выставка «Подарок осени» и поэтические чтения «Читаем Есенина в парке». Запланирована литературная встреча с местными писателями и поэтами, а также беседа про культурный код, посвященная Венедикту Ерофееву. Также пройдут развлекательные игры и флешмоб.

В Дулевском парке праздник развернется у домика Мяты Тимьяновны. Здесь гости смогут сделать снимки в фотозоне «Самоварные истории», поучаствовать в творческом мастер-классе «Краски осени» и флешмобе «Танец осенних листьев». Также посетителей ждет фотопрогулка «Фото осени» и увлекательный квест «Тайны моего округа».

В Дрезненском городском парке для посетителей подготовили раус «Здравствуй, Осень!» и акцию «Стихи в кармане». Желающие смогут принять участие в творческом мастер-классе «Закружилась листва золотая» и отправиться на парковый квест «Парк тайн». Для самых юных гостей будет работать тематическая игровая зона «Осенняя площадка».

Подробную информацию о всех активностях можно узнать в афишах парков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.