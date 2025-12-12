сегодня в 19:21

В Орехово-Зуеве 12 школьников получили паспорта в День Конституции

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий и депутат Мособлдумы Максим Коркин вручили паспорта 12 ученикам школы №4 в Орехово-Зуеве 12 декабря в честь Дня Конституции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Руслан Заголовацкий отметил, что звание гражданина Российской Федерации объединяет поколения, связывает с историей страны и вдохновляет на созидание будущего. Он пожелал школьникам быть достойными гражданами, любить Родину, уважать ее историю и трудиться на благо Отечества.

Ранее председатель Совета депутатов округа Александр Бабаев провел встречу со студентами промышленно-педагогического колледжа. В ходе «Диалога на равных» участники обсудили значение паспорта, а также права и обязанности граждан России.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.