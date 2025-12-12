В Орехово-Зуеве 12 школьников получили паспорта в День Конституции
Фото - © Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий и депутат Мособлдумы Максим Коркин вручили паспорта 12 ученикам школы №4 в Орехово-Зуеве 12 декабря в честь Дня Конституции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Руслан Заголовацкий отметил, что звание гражданина Российской Федерации объединяет поколения, связывает с историей страны и вдохновляет на созидание будущего. Он пожелал школьникам быть достойными гражданами, любить Родину, уважать ее историю и трудиться на благо Отечества.
Ранее председатель Совета депутатов округа Александр Бабаев провел встречу со студентами промышленно-педагогического колледжа. В ходе «Диалога на равных» участники обсудили значение паспорта, а также права и обязанности граждан России.
Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.