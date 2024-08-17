В ООН проигнорировали угрозу атаки по Курской и Запорожской АЭС

Офис генерального секретаря ООН не стал комментировать риск ядерной атаки по атомным объектам России, пишет РИА Новости .

При этом в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), куда посоветовал обратиться заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, также не отреагировали на эти сообщения.

Ранее военкор Марат Хайруллин и координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщили, что ВСУ под кураторством западных спецслужб, в основном британских, готовят атаку на Курскую и Запорожскую АЭС.

По данным Хайруллина, киевский режим уже доставил в город Желтые Воды Днепропетровской области спецбоеголовки, которые будут использовать для удара по местам хранения отработавшего топлива АЭС.