В округе Пушкинский завершился смотр строя и песни к 80-летию Победы

В округе Пушкинский продолжается череда мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Одним из центральных событий стал окружной смотр строя и песни «Под флагом памяти: песни и шаги защитников», который прошел на базе Образовательного комплекса № 1 в городе Пушкино, сообщает пресс-служба администрации округа.

Смотр-конкурс собрал 180 учеников 1-4 классов из образовательных учреждений округа, каждой команде предстояло продемонстрировать слаженность в строевой подготовке и исполнении патриотических песен.

«Такие мероприятия не только воспитывают у ребят любовь к Родине, но и сохраняют память о подвиге наших предков. Они делают молодое поколение сильным, сплоченным и достойным наследником традиций», — отметил председатель Совета ветеранов округа Пушкинский Борис Клюев, один из почетных гостей мероприятия. Вместе с ним участников приветствовали военнослужащие Софринской бригады оперативного назначения 21 ордена Жукова и руководитель окружного корпуса «Юнармии» Максим Волгин.

По итогам конкурса места распределились следующим образом:

1 место — команда Гимназии № 10 города Пушкино,

2 место — Гимназия № 6 города Ивантеевка,

3 место — Образовательный комплекс № 8 города Пушкино.

Все участники получили памятные подарки, а победители и призеры — дипломы и кубки.

«Мы готовились несколько месяцев, и это было очень увлекательно! Победа стала для нас не только радостью, но и гордостью за наш вклад в важное дело — сохранение памяти о защитниках Отечества», — поделился ученик Гимназии № 10.

Округ Пушкинский продолжает активно работать над воспитанием гражданственности у молодого поколения через проведение подобных патриотических мероприятий.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.