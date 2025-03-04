сегодня в 16:09

В округе Пушкинский с подростками обсудили причины проявления стресса

Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав округа Пушкинский пообщались с учащимися образовательного комплекса № 5 о том, как воздействуют на организм спиртные напитки и никотин. Старшеклассников заинтересовало то, как можно победить вредные привычки, и какие существуют способы преодоления стресса без вреда для себя. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее подобную беседу провели в образовательном комплексе № 7. Врач-нарколог рассказала подросткам о влиянии никотина на повышение уровня стресса.

«Важно, что подобные мероприятия помогают формировать у подростков ответственное отношение к своему здоровью и учат искать здоровые способы справляться с трудными ситуациями», — отметили спикеры.

Психологи рекомендуют такой порядок действий для борьбы с вредными привычками: осознать, в какой ситуации возникает привычка, при каких обстоятельствах, затем понять, чего она помогает достичь (помогает расслабиться, взбодриться, отвлечься), третий этап — замена вредной привычки на полезную. Нежелательное поведение заменяется на желательное.

Так, например, привычку грызть ногти при регулярной практике можно заменить на дыхательную гимнастику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.