В округе Пушкинский провели серию уроков по дорожной безопасности для школьников

В рамках профилактического мероприятия «Сохрани детскую жизнь!» старший инспектор по пропаганде дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД России «Пушкинское» капитан полиции Наталья Гирявая и старший инспектор 3-го батальона 1-го полка ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области старший лейтенант полиции Вячеслав Четверов провели серию уроков безопасности дорожного движения для учащихся начальных классов одной из городских школ, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе занятий ребятам напомнили о том, как вести себя на улице, в общественном транспорте, а также вблизи дорог. Особое внимание было уделено распространенным опасностям, подстерегающим детей на пути, и важности ношения светоотражающих элементов, которые делают их более заметными для водителей.

В конце встречи учителя выразили признательность полицейским за увлекательную и ценную информацию, а школьники заверили, что будут внимательны и всегда станут соблюдать правила дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.