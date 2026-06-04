В округе Истра летом откроют 25 пришкольных лагерей

Подготовку к летней кампании обсудили 3 июня на рабочем совещании в администрации округа. На базе 17 общеобразовательных комплексов открыты 25 лагерей дневного пребывания. Смена длится 21 день. Также в округе заявлено к открытию пять загородных лагерей стационарного типа.

Ключевым вопросом стала комплексная и антитеррористическая защищенность объектов. В лагерях проверили работу постов охраны, систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации и оповещения об эвакуации. Для оперативного реагирования установлены тревожные кнопки для вызова наряда полиции.

Отдельные программы предусмотрены для 42 детей, которые отдохнут в военно-патриотическом лагере «Лагерь настоящих героев» в парке «Патриот». Девочки примут участие в смене «Школа военного корреспондента» с 10 по 21 июля, мальчики — в смене «Школа разведчика» с 5 по 16 августа. Кроме того, 65 детям участников специальной военной операции предоставлены путевки в детские лагеря Московской области.

Параллельно в 17 школах округа сформированы трудовые бригады для подростков от 14 до 17 лет. В них планируют задействовать 619 человек. Ребята будут работать вожатыми в пришкольных лагерях и участвовать в благоустройстве территорий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос доступности детского отдыха для членов семей участников специальной военной операции на Украине.

«Семья должна понимать, куда она отправит ребенка, с кем она отправит ребенка и за сколько. Если это сколько не по карману, то здесь должны включиться мы и предусмотреть соответствующие льготы и компенсацию. <...> Мы не имеем права разочаровать семьи, чьи отцы сегодня исполняют государственный, служебный, опасный для жизни, связанный с риском, долг», — сказал Воробьев.