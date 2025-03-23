В ОЭЗ «Технополис Москва» увеличивают производство для критически важных отраслей

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва», компания «НПО Композит», установил 2 высокотехнологичных станка с числовым программным управлением, которые позволят увеличить число выпускаемых деталей и оснасток для автомобильной и авиационной промышленности, протезирования и других направлений в рамках импортозамещения, заявил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

С помощью пятиосевых металлообрабатывающих центров можно с точностью до пяти микрон делать сложные геометрические изделия. Такие станки — одна из ключевых составляющих современного автоматизированного производства.

«Предприятие „НПО „Композит“ специализируется на производстве композитных изделий для автомобильной промышленности. Компания создает высокотехнологичную инжиниринговую продукцию из современных легких сплавов и новых композитных материалов. Благодаря расширению станочного парка предприятие увеличит выпуск деталей и оснастки, необходимых для комплектации в первую очередь автомобилей и электрических транспортных средств», — прокомментировал Гарбузов.

Среди высокотехнологичной продукции, которую можно производить на станке с числовым программным управлением, — формообразующие элементы оснастки лекальной формы, штамповая оснастка, пресс-формы для изготовления изделий и конечные товары.

«В этом году мы намерены осуществить масштабное расширение производства. Благодаря внедрению современного оборудования, мы удвоим свою эффективность и увеличим объем выпускаемой продукции», — уточнил гендиректор ООО «НПО Композит» Михаил Филимонов.

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» занимается производством не только индивидуальных мелкосерийных партий, но и крупносерийной продукции из современных композиционных материалов. Они делается с использованием передовых технологий для автомобильной, беспилотной, авиационной, аэрокосмической, судостроительной и робототехнической промышленности.

«Приобретение современных станков позволяет компаниям производить товары высокого качества, которые пользуются спросом как у отечественных, так и у зарубежных предпринимателей», — резюмировал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.