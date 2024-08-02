В ОЭЗ «Технополис Москва» производят инновационную образовательную продукцию

Предприятия особой экономической зоны «Технополис Москва» выпускают разнообразную инновационную продукцию, включая научно-образовательную для погружения подростков и детей в мир высоких технологий. К таким продуктам относятся игровой Telegram-бот, образовательная литература, конструкторы и учебные лабораторные комплексы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он напомнил, что благодаря продукции предприятий «Технополиса Москва» решается одна из главных задач организаций образования — создание интерактивных условий для формирования инновационного, инженерного мышления у детей в условиях применения на практике полученных только что знаний.

«Один из резидентов ОЭЗ столицы разработал свыше 500 наименований учебного оборудования по естественным наукам для непрерывной подготовки будущих квалифицированных кадров, начиная от детского сада и до поступления в профильный вуз. В 2023 году в городские школы поступило свыше 30 тыс. образовательных наборов и цифровых лабораторий компании, а за первый квартал 2024 года — 7 тыс.» — рассказал Гарбузов.

Он добавил, что за все время деятельности особой экономической зоны Москвы данный резидент произвел продуктов больше чем на 1 млрд рублей.

Одной из последних разработок предприятия «Научные развлечения» стала химическая лаборатория в виде образовательного набора «Юный криминалист». Чемоданчик криминалиста позволяет исследовать ДНК, читать и создавать тайные послания, сравнивать и снимать отпечатки пальцев, а также готовиться к изучению химии в школе. В текущем году компания запланировала произвести до 5 тыс. таких наборов.

Резидент ОЭЗ, компания «Некс–Т» создала интерактивный комплекс KidTouch для дошкольного образования детей. Наборы представляют собой цифровые парты с играми, развивающими у детей мелкую моторику, память и логику, а также формирующими у них знания русского языка и математики.

Опорный вуз особой экономической зоны НИУ МИЭТ сделал Telegram-бот «Академия супергероев науки», призванный популяризировать естественные науки. Благодаря платформе школьники старших и средних классов могут погрузиться в мир математики и физики, а также в атмосферу университета. Согласно сюжету игроки оказываются в уникальном учебном заведении, в котором готовят молодых ученых со сверхспособностями. Они должны пройти квест, решая задачи различной сложности.

Задания по физике разработал доцент Института физики и прикладной математики МИЭТ Вадим Гундырев. Тайна суперсилы игроков раскрывается в финальных этапах, на которых будет необходимо пройти профориентационный тест. Он поможет определиться с направлением для поступления в высшее учебное заведение. Также бот значительно упрощает поиск информации о МИЭТ.

«Популяризация физики среди школьников — это одна из важнейших задач, которую ставит перед собой НИУ МИЭТ, поскольку знание этой дисциплины критически важно для будущих специалистов в области микроэлектроники. Создание тематического игрового бота стало частью образовательной политики среди молодежи. Ранее университет проводил Физико-математическую школу в Кыргызстане», — сказала проректор НИУ МИЭТ Мария Добрынина.

Она уточнила, что ранее университет проводил цикл занятий по физике, математике и робототехнике, Международную инженерную школу в Зеленограде, Физико-математическую школу в Кыргызстане. Скоро пройдет Школа проектирования электронной компонентной базы ПИШ МИЭТ.

Как отметил генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, компании ОЭЗ активно участвуют в популяризации высокотехнологичной промышленности и естественных наук у подрастающего поколения. Кроме производства обучающей продукции компании открывают свои двери для школьников по программе «Инженерный класс в московской школе». За 2023-2024 учебный год инновационные производства посетили около 900 детей.