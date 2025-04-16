В ОЭЗ «Технополис Москва» открылась демозона с инновационными разработками

На площадке «Алабушево» ОЭЗ Москвы открылась демозона, где свои передовые решения разместили свыше 30 зеленоградских производителей, сообщил заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Степан Коваленко.

Площадка стала флагманом для размещения и развития межотраслевых кластеров: фармацевтического и фотоники и микроэлектроники.

«Сегодня тут работают и реализуют свои проекты в микроэлектронике, ИТ-технологиях, медицине и фармацевтике более 65 высокотехнологичных предприятий. Познакомиться поближе с их инновационными изделиями можно в рамках демозоны, которая уже включает свыше 100 экспонатов от 30 производителей», — сказал Коваленко.

В демонстрационном пространстве можно увидеть изделия ведущего отечественного чипмейкера — завода «Микрон». Это микроконтроллеры для социальных и транспортных карт «Москвенок» и «Тройка», банковских карт «МИР», а также первый полностью отечественный микроконтроллер с ядром на открытой архитектуре RISC-V, предназначенный для устройств промышленной автоматизации и интернета вещей, интеллектуальных сетей, охранных систем, мониторинга.

Резидент ОЭЗ столицы «Завод Протон», выпускающий изделия радиоэлектроники, выставил два зондовых микроскопа, один из которых может работать в условиях сильной радиации в перчаточных и горячих камерах атомных реакторов, а другой — в космосе в виде спутника Земли для анализа пыли и воздействий солнечного ветра. Оба изделия не имеют аналогов в мире.

Ведущий российский научно-исследовательский центр по проведению научно-технологических исследований в области микро- и наноэлектроники — компания-резидент «НИИМЭ» презентовала программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Звезда», предназначенный для криптографической защиты информации в сетях промышленного Интернета вещей (IIoT) и устройств критической информационной инфраструктуры. Ключевой элемент безопасности комплекса — специализированный микроконтроллер, обеспечивающий хранение криптографических ключей и выполнение криптографических алгоритмов, разработан резидентом и будет выпускаться в России, что повышает надежность устройства.

Представители фармацевтического кластера площадки «Алабушево» в лице компаний-резидентов «Генериум Некст», «Биокад», «Велфарм-М» и «Р-Опра» представили свои биотехнологические препараты для лечения тяжелых социально значимых заболеваний, часть из которых впервые производится в РФ.

«Интерес к выставленным образцам продукции проявляют не только гости площадки, но и сами сотрудники работающих здесь предприятий, для них это один из способов расширения кооперационых связей внутри особой экономической зоны. Ранее подобная экспозиция была открыта на площадке „Печатники“, до конца текущего года она появится на территории „Руднево“», — заключил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.