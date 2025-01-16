В ОЭЗ «Дубна» ежегодно будут выпускать свыше 200 млн систем для взятия крови

Производственные мощности резидента ОЭЗ «Дубна», компании «Гранат Био Тех», позволяют в год производить 210 млн систем для взятия крови из вены. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По данным резидента, на сегодняшний день доля продукции компании на отечественном рынке превысила 27%.

«Подмосковный производитель современных вакуумных систем для взятия биоматериала компания «Гранат Био Тех» увеличила выпуск медицинской продукции более чем на четверть. Это стало возможным за счет запуска новой производственной линии, которая заработала на полную мощность в конце 2024 года. Теперь в год компания сможет производить не менее 210 млн одноразовых вакуумных пробирок, которые используются при взятии крови из вены», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Гранат Био Тех» производит продукцию торговой марки Acti-Fine® для лабораторной медицины. На предприятии полного цикла выполняют работы от литья до упаковки. Выпускаемые вакуумные системы для взятия венозной крови состоят из пробирок, держателей и двусторонних игл. Продукция предприятия пользуется высоким спросом в больницах, поликлиниках и лечебно-профилактических учреждениях по всей стране.

«Продукция торговой марки Acti-Fine® зарекомендовала себя на отечественном рынке лабораторной диагностики наилучшим образом: по качеству мы не уступаем зарубежным аналогам равнозначного сегмента. Ожидаемо, что это привело к довольно высокому спросу. Чтобы удовлетворить его, нами было принято решение наращивать мощности. Запуск новой производственной линии позволяет увеличить долю выпускаемой компанией медицинской продукции на российском рынке», — отметил генеральный директор ООО «Гранат Био Тех» Александр Шишов.

Производство полного цикла — от литья до упаковки, позволяет компании проводить контроль качества на каждом этапе выпуска продукции. Технологические линии спроектированы таким образом, что позволяют производить широкий ассортимент продукции — более 800 номенклатурных единиц, в том числе с редкими и специфичными реагентами, а также быстро внедрять в производство новые виды продукции.

«На предприятии установлено новейшее высокотехнологичное оборудование, которое было разработано специально под реализацию инвестиционного проекта в Дубне. На площади 6 тысяч кв. м установлены линии, отвечающие самым современным требованиям производства медицинской продукции. А недавно парк высококлассного оборудования пополнила еще одна линия по производству пробирок», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.