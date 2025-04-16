В одном из округов Нижегородской области могут совсем запретить продажу алкоголя

Глава МСУ Городецкого округа Александр Мудров поддержал законопроект о запрете продажи алкоголя по воскресеньям в Нижегородской области, а также предложил полностью запретить реализацию спиртных напитков в округе, сообщает pravda-nn.ru .

В Нижегородской области рассматривают возможность введения полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции по воскресеньям. Помимо этого, выдвинуто предложение о допустимости продажи спиртных напитков исключительно в период с 10 утра до 4 часов дня в субботу и с 2 часов дня до 8 часов вечера в будние дни. Инициаторы законопроекта заявили, что ограничения направлены на формирование здоровой культуры потребления алкоголя и укрепление здоровья жителей.

Глава Городецкого округа Александр Мудров поделился своим мнением о проекте закона. Он отметил, что основная доля происшествий и правонарушений в округе совершается гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Более того, Мудров предложил ввести абсолютный запрет на продажу алкоголя на территории Городецкого округа.

«Каждый вечер можно видеть, как жители округа скупают алкоголь. Молодежь толпится у точек продажи горячительными напитками. Наливайки и пивные магазины открыты на каждом углу — рыночная экономика! Но в данном случае не спрос рождает предложение, а предложение поддерживает спрос», — заявил Мудров.