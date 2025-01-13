В «Одноклассниках» представили тематические интервью ко Дню борьбы с эйджизмом

К 13 января, Дню борьбы с эйджизмом, «Одноклассники» подготовили серию интервью с IT-специалистами старшего поколения. Основная цель проекта — продемонстрировать доступность работы в сфере информационных технологий для представителей всех поколений, независимо от их возраста, сообщает пресс-служба ОК.

С 13 по 19 января в группе «Социальные проекты ОК» будет опубликована серия карточек с интервью цифровых специалистов старшего возраста. Они поделятся своим опытом, расскажут о карьерных достижениях, реакции на предвзятость и дадут советы пользователям для вдохновения.

Среди участников проекта — Павел Горбунов. В 52 года он основал школу цифровой грамотности, обучая детей и взрослых безопасному обращению с технологиями. Также мужчина занимается оцифровкой культурного наследия России. Еще пользователи смогут увидеть инетрвью с Оксаной Артеменко, автором контента. Она начала работать на фрилансе в 40 лет и создала популярный садоводческий блог в 50, который стал источником дохода. Кроме того, в проекте принимает участие Марина Филиппова — IT-эксперт по цифровой трансформации. Она углубилась в технологии еще в молодости, а в 54 года прошла курсы и стала аналитиком в области ИИ-детекторов.

«В этом году мы вновь присоединились ко Дню борьбы с эйджизмом и поговорили с IT-специалистами старшего поколения. Ведь именно они в очередной раз доказывают то, что возраст — это всего лишь цифра, а не препятствие для успешной карьеры в сферах, где возраст может показаться серьезной преградой», — отметил Андрей Березкин, руководитель направления стратегических партнерств ОК.

Одноклассники регулярно активно участвуют в этой акции. Например, в прошлом году они рассказали о необычных увлечениях людей старшего возраста. А в 2020 году Одноклассники выпустили онлайн-комикс, посвященный проявлениям эйджизма.