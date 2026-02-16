В Одинцовском техникуме прошел день профориентации для школьников

Единый день профессиональной ориентации «Калейдоскоп профессий» состоялся 13 февраля на базе Одинцовского техникума и его Краснознаменского филиала, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В пятницу, 13 февраля, на основной площадке Одинцовского техникума прошел Единый день профессиональной ориентации «Калейдоскоп профессий». Сотрудники техникума и амбассадоры федеральной программы «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» рассказали школьникам о профессиях и специальностях, которые можно получить в учебном заведении, условиях поступления, особенностях учебного процесса, практике и возможностях трудоустройства выпускников. Также участники узнали о реализации программы «Доступная среда».

В рамках мероприятия для школьников были организованы экскурсии по мастерским и лабораториям, профессиональные пробы и мастер-классы. Такие встречи помогают учащимся лучше понять специфику различных профессий и специальностей.

В этот же день профориентационные мероприятия прошли и в Краснознаменском филиале техникума для обучающихся 6–11 классов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Школьников познакомили с востребованными специальностями и провели мастер-классы по профессиям «Повар» и «Парикмахер».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.