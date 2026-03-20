В Одинцовском округе выставку «СВОи Герои» посетили 500 человек

Интерактивную передвижную выставку «СВОи Герои» открыли 12 марта в Доме культуры села Ершово в Одинцовском округе, ее уже посетили более 500 человек. Экспозиция будет работать до 25 марта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экспозиция включает пять тематических витрин с подлинными предметами из зоны боевых действий. Посетителям представлены снаряжение и экипировка, символика и трофеи, а также доказательства присутствия в зоне СВО стран коллективного Запада и другие находки. Каждая витрина оснащена подсветкой и современным аудиогидом: чтобы услышать историю экспоната, достаточно навести камеру смартфона на QR-код или воспользоваться NFC-меткой.

Организаторы подготовили кураторские экскурсии, во время которых создатели проекта подробно рассказывают о представленных предметах. Первыми гостями стали школьники и кадеты из близлежащих учебных заведений.

На выставке также работает симулятор FPV-дрона, где молодежь может попробовать себя в роли оператора и познакомиться с современными технологиями. Отдельная зона посвящена сборке и разборке автомата Калашникова, которая вызывает большой интерес у посетителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.