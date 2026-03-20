В Одинцовском округе студенты МГИМО участвуют в IT-школе

Студенты IT-клуба факультета финансовой экономики Одинцовского кампуса МГИМО 19 марта начали участие в Весенней школе бакалавров в Иннополисе. В первый день они познакомились с программой и образовательными треками, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Активисты IT-клуба, обучающиеся по направлению «Информационные технологии в бизнесе», включились в насыщенную программу Весенней школы бакалавров. Первый день прошел в динамичном формате: студенты познакомились с научной площадкой и получили первые впечатления от работы в Иннополисе.

В рамках открытия участникам представили ключевые образовательные треки. Среди них — «Искусственный интеллект и инженерия данных», «Информационно-технологическое предпринимательство и управление цифровым продуктом», а также «Инженерия безопасности систем и сетей + кибербезопасность».

Впереди студентов Одинцовского кампуса МГИМО ждет интенсивное обучение, практическая работа и погружение в современные IT-направления. Программа также предусматривает новые профессиональные знакомства и обмен опытом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.