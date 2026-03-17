В Одинцовском округе провели урок о промышленности России

Классный час в рамках программы «Разговоры о важном» прошел 16 марта в гимназии №11 Одинцовского округа. Старшеклассникам рассказали о развитии российской промышленности и перспективах трудоустройства на местных предприятиях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие посвятили одинцовской и российской промышленности. Внеурочный урок прошел в рамках всероссийской программы «Разговоры о важном», старт которой в 2022 году дал президент Владимир Путин. Во встрече со школьниками приняли участие первый заместитель главы округа Михаил Пайсов, заместители главы Анна Садетдинова и Ольга Ткачева, начальник управления образования Иван Шушин, а также представители бизнеса.

Старшеклассникам рассказали о развитии отечественной промышленности, стратегически важных отраслях и мерах по повышению конкурентоспособности российских производителей. Директор по производству производственно-логистического управления ООО «Одинцовская фабрика «Комус-Упаковка» Петр Бондаренко привел примеры из практики предприятия. По его словам, за 25 лет компания прошла путь от импортера до одного из крупнейших российских производителей упаковки, оснастила производство современным оборудованием и наладила сотрудничество с крупными торговыми сетями и производителями продуктов питания.

Петр Бондаренко также рассказал, какими профессиональными и личными качествами должен обладать сотрудник современного предприятия, чтобы быть востребованным на рынке труда.

Урок сопровождался тематическими видеороликами и вызвал большой интерес у учащихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.